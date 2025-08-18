Скидки
Тренер Хуснутдиновой рассказала про учениц, владеющих четверными прыжками

Надежда Заякина, тренер по фигурному катанию из СШ «Стрела» в Казани, назвала имена своих учениц, которые владеют элементами ультра-си.

«Элементы ультра-си, конечно, учим целенаправленно. Мир фигурного катания диктует свои требования, и мы стараемся не отставать и быть конкурентоспособными.

Среди учеников Таисия Коробицына – владеет четверным тулупом, четверным сальховом, успешно выполняла ультра-си на соревнованиях, с 2021 по 2024 год была членом сборной России. Мария Котова – призёр многих всероссийских стартов, владеет четверным флипом. Дина Хуснутдинова владеет тройным акселем и четверным тулупом, сейчас она в сборной России, занимала второе место на играх «Дети Азии», третье место – на Гран-при, четвёртое – на первенстве России старшего возраста», – сказала Заякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

