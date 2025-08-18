Скидки
Украинский фигурист, осуждающий допуск россиян к ОИ-2026, получил паспорт США

Украинский фигурист Вадим Колесник, выступающий за США в танцах на льду в паре с Эмилеа Зингас, сообщил, что получил американский паспорт. На личной странице в социальных сетях он выложил фотографию с флагом США и документом о присуждении гражданства.

Фото: Личный архив Колесника

«Спасибо моей замечательной партнёрше Эмилеа Зингас и сборной США за то, что это произошло. Мы оба мечтаем представлять США на Олимпиаде, и теперь мы стали на шаг ближе к этому», — подписал публикацию Колесник.

Ранее Колесник осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить российским фигуристам участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Известно, что Россию в нейтральном статусе будут представлять Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

