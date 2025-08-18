Тренер Хуснутдиновой — о программе под татарский балет: было много положительных отзывов

Надежда Заякина, тренер фигуристки Дины Хуснутдиновой, рассказала о реакции общественности на программу ученицы под татарский балет.

«Да, короткую программу оставили в этом сезоне. Ей она очень идёт, да и вкатывать две новые программы очень сложно. Год назад, когда впервые увидели нашу программу, было много положительных отзывов. Кто хорошо знает классику, конечно же, знают и великолепный балет «Шурале» на музыку Фарида Яруллина», – сказала Заякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что Хуснутдинова будет тренироваться в команде Тутберидзе.