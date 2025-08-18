Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Хуснутдиновой — о программе под татарский балет: было много положительных отзывов

Тренер Хуснутдиновой — о программе под татарский балет: было много положительных отзывов
Комментарии

Надежда Заякина, тренер фигуристки Дины Хуснутдиновой, рассказала о реакции общественности на программу ученицы под татарский балет.

«Да, короткую программу оставили в этом сезоне. Ей она очень идёт, да и вкатывать две новые программы очень сложно. Год назад, когда впервые увидели нашу программу, было много положительных отзывов. Кто хорошо знает классику, конечно же, знают и великолепный балет «Шурале» на музыку Фарида Яруллина», – сказала Заякина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сегодня, 18 августа, стало известно, что Хуснутдинова будет тренироваться в команде Тутберидзе.

Материалы по теме
Тутберидзе берёт в группу фигуристку из Казани? Что известно о Дине Хуснутдиновой
Тутберидзе берёт в группу фигуристку из Казани? Что известно о Дине Хуснутдиновой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android