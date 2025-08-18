Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Родное место». Костылева сообщила, что вышла на тренировку к Плющенко после травмы

«Родное место». Костылева сообщила, что вышла на тренировку к Плющенко после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева получила допуск до тренировок и окончательно вернулась на лёд после травмы. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске. Соответствующее видео с первой тренировки спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале Елены Костылевой.

«Всем привет! Сегодня я откатала полноценный день тренировок в «Ангелах Плющенко». Передаю привет всем со своего родного льда и со своего родного места», — сказала Костылева в видео.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.

Материалы по теме
Подставная деградация чемпионки? Мать Костылевой обвинила Плющенко в травмах фигуристки
Подставная деградация чемпионки? Мать Костылевой обвинила Плющенко в травмах фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android