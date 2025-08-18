«Родное место». Костылева сообщила, что вышла на тренировку к Плющенко после травмы

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева получила допуск до тренировок и окончательно вернулась на лёд после травмы. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске. Соответствующее видео с первой тренировки спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале Елены Костылевой.

«Всем привет! Сегодня я откатала полноценный день тренировок в «Ангелах Плющенко». Передаю привет всем со своего родного льда и со своего родного места», — сказала Костылева в видео.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.