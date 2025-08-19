«Очень крепких нервов». Медведева обратилась к Петросян и Гуменнику перед отбором к ОИ

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала участие россиян в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. По словам спортсменки, этот первый шаг на пути к полноценному возвращению спортсменов может быть очень сложным.

«Уровень фигурного катания в России как был высокий, так и остаётся, даже набирает обороты. Если посмотреть на наших юниоров, четверные прыжки, ультра-си присутствуют. Юниоры, мне кажется, стали очень красиво кататься очень компонентно. Главное, чтобы было хорошее здоровье.

Что касается Олимпийских игр, единственное, что хочу пожелать, это очень крепких нервов. Точно. Можно я не буду возлагать на них никаких ожиданий? Им и без этого достаточно. Ожидания от меня — это, во-первых, странно, а во-вторых, немного лишнее.

— Как считаете, мы приблизились к полноценному возвращению?

— Давайте так: слона нужно есть по кусочкам. Один кусочек уже съеден — наших спортсменов, хоть и не всех, допустили. Пусть дальше будет только лучше», — приводит слова Медведевой Sport24.