Софья Муравьёва выложила новую солнечную фотографию с прогулки по Петербургу

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новую фотографию из Санкт-Петербурга. На ней спортсменка изображена в цветах, залитых солнцем.

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам. Тогда же она официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина, который тренирует в Северной столице.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.