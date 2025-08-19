Видео: Александра Трусова вышла на лёд спустя 10 дней после родов

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) впервые вышла на лёд после долгого перерыва. Это случилось спустя 10 дней после рождения её ребёнка, первенца Михаила Игнатова.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. А уже в августе того же года пара сыграла свадьбу. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.