«Сказка про белого бычка». Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что многие её соотечественники ностальгируют по СССР.

«Ностальгия россиян по СССР? Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Конечно, есть и те, кто вспоминают о молодых годах. В молодости ведь все хорошо. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка. Я же предпочитаю на прошлое не оглядываться», — приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там проживает её дочь Алёна, имеющая американское гражданство.