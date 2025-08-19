«Давно не была за границей». Журова ответила, в каких сферах Россия обходит Запад

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова ответила, в каких сферах жизни России обгоняет коллективный Запад. Она также рассказала, какие преимущества есть у российских спортсменов по сравнению с иностранцами.

«Давно не была за границей, но, по моему мнению, мы обходим Запад во многих банковских сервисах, в такси, в маркетплейсах. Могу судить только по мнению знакомых. И по тому, что говорят друзья, можно сделать вывод, что, например, банковские приложения у нас очень комфортные по сравнению с иностранными.

В организации спорта мы лучше во многих моментах. У нас государство очень многим спортсменам помогает, а там во многих странах помощь от спонсоров и то только топовым спортсменам, а остальным приходится где-то работать, чтобы деньги заработать. Все-таки наши спортсмены до определенного уровня обеспечиваются государством. А за границей все не так просто. В мое время спортсменам на Западе было очень непросто: если ты не топовый спортсмен и не номер один, прямо бегай ищи деньги", — приводит слова Журовой Sport24.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.