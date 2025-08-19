Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американцы Ефимова/Митрофанов в новой ПП расскажут историю Гордеевой и Гринькова

Американцы Ефимова/Митрофанов в новой ПП расскажут историю Гордеевой и Гринькова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-россиянка Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие в парном катании за Америку, в новой произвольной программе на будущий олимпийский сезон-2025/2026 расскажут историю известных советских фигуристов двукратных олимпийских чемпионов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова.

Фото: Личный архив Ефимовой и Митрофанова

Фото: Личный архив Ефимовой и Митрофанова

Фото: Личный архив Ефимовой и Митрофанова

«Произвольная программа Алисы и Миши «Love Story» — это искренний трибьют двукратным олимпийским чемпионам, легендарной паре Кати Гордеевой и Сергею Гринькову — нашим настоящим кумирам в мире фигурного катания.

В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но их наследие продолжает вдохновлять нас. Мы невероятно счастливы и вдохновлены тем, что сама Катя пришла работать над этой программой. Их программа — символ их любви, их совместной жизни, их выдающейся карьеры и нерушимой связи, которую они разделяли — история красоты, страсти и силы как на льду, так и вне его», — написано на странице Ефимовой, Митрофанова и их тренерского штаба.

Отмечается, что сама Гордеева принимает участие в подготовке программы.

В прошедшем сезоне Ефимова и Митрофанов стали победителями чемпионата США. Однако у Алисы до сих пор нет паспорта этой страны, что на данный момент не позволяет им рассчитывать на выступление на Олимпийских играх.

Материалы по теме
Экс-россиянка тащит парное катание в США! А Малинина судьи зря запустили в космос
Экс-россиянка тащит парное катание в США! А Малинина судьи зря запустили в космос
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android