Американцы Ефимова/Митрофанов в новой ПП расскажут историю Гордеевой и Гринькова

Экс-россиянка Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, выступающие в парном катании за Америку, в новой произвольной программе на будущий олимпийский сезон-2025/2026 расскажут историю известных советских фигуристов двукратных олимпийских чемпионов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова.

«Произвольная программа Алисы и Миши «Love Story» — это искренний трибьют двукратным олимпийским чемпионам, легендарной паре Кати Гордеевой и Сергею Гринькову — нашим настоящим кумирам в мире фигурного катания.

В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но их наследие продолжает вдохновлять нас. Мы невероятно счастливы и вдохновлены тем, что сама Катя пришла работать над этой программой. Их программа — символ их любви, их совместной жизни, их выдающейся карьеры и нерушимой связи, которую они разделяли — история красоты, страсти и силы как на льду, так и вне его», — написано на странице Ефимовой, Митрофанова и их тренерского штаба.

Отмечается, что сама Гордеева принимает участие в подготовке программы.

В прошедшем сезоне Ефимова и Митрофанов стали победителями чемпионата США. Однако у Алисы до сих пор нет паспорта этой страны, что на данный момент не позволяет им рассчитывать на выступление на Олимпийских играх.