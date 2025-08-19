Игнатов — о талантливых фигуристах: классно катаются, но не всегда занимают первые места

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 Макар Игнатов философски высказался о таланте в фигурном катании. По его словам, большие медали на крупных стартах не всегда выигрывают те, кто является очень талантливым. Часто трудолюбие и готовность проводить много времени на льду оказываются важнее.

«Недавно меня спросили, насколько важен талант в фигурном катании. Вопрос хороший, и я об этом тоже думал. Возможно, мои мысли по этому поводу будут полезны и вам.

Я искренне считаю, что каждый человек талантлив по-своему. Если человек хочет заниматься фигурным катанием, но у него нет предрасположенности к этому, то он может сделать талантом свой подход к делу. Терпение и труд действительно все перетрут, поэтому гораздо важнее, как ты работаешь и как относишься к своей работе. Понятно, что существуют границы возможностей и физические особенности, но многие аспекты можно развить. А если то, чем ты занимаешься, приносит тебе удовольствие и радость, то это уже хороший результат. Кто-то занимается спортом, чтобы выигрывать медали, а кому-то достаточно и того, что он им занимается, и любовь к процессу — великая ценность.

Если говорить о том, что считается талантом в фигурном катании, то это очень разносторонний вид спорта, в котором ценятся разные аспекты. Не зря же есть компонентные спортсмены, а есть те, кто хорошо прыгает. И даже в профессиональном спорте есть феномен, подтверждающий мои слова. Существует много известных фигуристов с огромной фанбазой, их любят люди, но они не всегда занимают первые строчки. У них не получается с прыжками, но они классно катаются, очень харизматично и артистично. Всегда можно взять чем-то своим. А вообще самый главный талант в фигурном катании — изо дня в день приходить кататься», — написал Игнатов на личной странице в социальных сетях.

За год в жизни Макара Игнатова произошло много событий. Он женился на Александре Трусовой в августе 2024 года, сделав предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.