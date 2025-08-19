Леонова оценила прогресс Хуснутдиновой на фоне перехода фигуристки в группу Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова высказалась о прогрессе фигуристки Дины Хуснутдиновой. Ранее спортсменка перешла в школу к Этери Тутберидзе.

«Тройной аксель? Я думаю, что особо-то никого не удивишь. Но главное не то, что ты делаешь сейчас, а чтобы у тебя были перспективы на будущее, чтобы ты сохранил эти элементы до взрослого уровня, чтобы не травмировался. Самое главное для юниоров сейчас – это не травмироваться и донести то, что у них сейчас есть, на взрослый уровень. Задача у неё, как и у всех, – кататься чисто и стабильно. Потому что прыжковый контент у топ-5 юниорок – он у всех с четверными ультра-си-элементами. Поэтому там будет серьёзная конкуренция. Все плюс-минус одинаково прыгают, но у кого нервы более крепкие, тот и выдержит в этой борьбе.

Мы видим, что здесь и сейчас Хуснутдинова – сильная спортсменка, будет классная конкуренция в группе. А что будет дальше, мы не знаем. Но думаю, если Дина попадает в такую сильную команду, то здесь, конечно, ты хочешь не хочешь будешь стараться расти и предлагать что-то особенное. Вряд ли у неё получится переплюнуть названных девочек или Трусову. Это надо что-то уникальное сделать. Отвечая на ваш вопрос – нет, она не уникум. Она как все девочки, которые в этом возрасте могут это делать. Она будет уникумом только в том случае, если всё это донесёт до 18 лет», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».