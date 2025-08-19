Скидки
Арина Парсегова выступит на первенстве Москвы в парном и в одиночном разрядах одновременно

13-летняя фигуристка Арина Парсегова оказалось заявленной на первенство Москвы сразу в двух разрядах. Она планирует выступить в женском одиночном катании, а также в парном вместе с партнёром Матвеем Богдановым, с которым она скатывалась несколько месяцев и выучила основные парные элементы. Это говорит о том, что спортсменка неокончательно перешла в спортивные пары, а оставила время на раздумье. Само первенство Москвы пройдёт с 1 по 5 сентября.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. В сентябре 2024 года наконец-то стали известны итоги суда. Он постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки. Для этого команда Тутберидзе объявила о благотворительной автограф-сессии и открытой тренировке, часть вырученных средств с которой направит на закрытие долга фигуристки.

