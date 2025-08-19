«Продовольствие. Коммуналка». Роднина — об улучшениях в России по сравнению с СССР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, в чём видны улучшения жизни в России по сравнению с СССР.

«Что мы смогли решить из советских проблем? По крайней мере, у нас нет трудностей с продовольствием. В советские годы это касалось абсолютно всех. К тому же большинство людей теперь не живут всю жизнь в коммуналке, а имеют возможность приобрести своё жилье, причём в достаточно молодом возрасте. В советское время сложности с этим были у 90% населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там проживает её дочь Алёна, имеющая американское гражданство.

Ранее депутат Госдумы объяснила, почему многие её соотечественники до сих пор ностальгируют по СССР.