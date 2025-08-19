Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Продовольствие. Коммуналка». Роднина — об улучшениях в России по сравнению с СССР

«Продовольствие. Коммуналка». Роднина — об улучшениях в России по сравнению с СССР
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, в чём видны улучшения жизни в России по сравнению с СССР.

«Что мы смогли решить из советских проблем? По крайней мере, у нас нет трудностей с продовольствием. В советские годы это касалось абсолютно всех. К тому же большинство людей теперь не живут всю жизнь в коммуналке, а имеют возможность приобрести своё жилье, причём в достаточно молодом возрасте. В советское время сложности с этим были у 90% населения, а сейчас люди могут получить свои квадратные метры», — приводит слова Родниной Sport24.

Сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там проживает её дочь Алёна, имеющая американское гражданство.

Ранее депутат Госдумы объяснила, почему многие её соотечественники до сих пор ностальгируют по СССР.

Материалы по теме
«Сказка про белого бычка». Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android