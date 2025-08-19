Семь юниорских спортивных пар отсутствуют в стартовом листе контрольных прокатов

В стартовом листе контрольных прокатов юниорских спортивных пар отсутствуют семь дуэтов из 16 заявленных. Среди них Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко, Полина Сажина/Алексей Белкин, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Таисия Щербинина/Артём Петров, Мария Симонова/Денис Кирсанов.

В контрольных прокатах в Новогорске примут участие девять спортивных пар юниорской сборной России. Спортсмены покажут короткие программы 20 августа, а 21 августа представят произвольные программы на новый соревновательный сезон.

Традиционно контрольные прокаты юниорской сборной пройдут без зрителей.