В ФФККР объяснили исчезновение 7 юниорских пар из списка участников контрольных прокатов

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина объяснила исчезновение семи спортивных пар из стартовых листов контрольных прокатов юниорской сборной России.

«Девять юниорских пар участвуют в прокатах, а остальные пары в рамках своих планов индивидуальной подготовки участвуют в сборе, который проходит в Новогорске. Они показывают свою программу специалистам. Изначально была не совсем верная формулировка, что 16 пар участвуют в контрольных прокатах. В контрольных прокатах участвуют девять юниорских пар, остальные семь — участвуют, согласно планам своей индивидуальной подготовки, в тренировочном сборе, который проходит в Новогорске», — сказала Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марии Кравченко.

В контрольных прокатах в Новогорске примут участие девять спортивных пар юниорской сборной России. Спортсмены покажут короткие программы 20 августа, а 21 августа представят произвольные программы на новый соревновательный сезон. Традиционно контрольные прокаты юниорской сборной проходят без зрителей.

