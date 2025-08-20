Елена Костылева допущена к полноценным тренировкам в академии Плющенко после травмы

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева получила допуск к полноценным тренировкам и окончательно вернулась на лёд после травмы. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты, которые проходили в период с 11 по 13 августа в Новогорске.

«Мы сегодня сделали МРТ, травматолог ФМБА сделал заключение – Лена допущена к полноценным тренировкам», – приводит слова мамы спортсменки Ирины Костылевой ТАСС.

Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.