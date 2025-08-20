Канадец Киган Мессинг планирует вернуться на соревнования в олимпийском сезоне

Канадский фигурист-одиночник Киган Мессинг сообщил, что собирается вернуться на соревновательный лёд ради участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане. В сезоне-2022/2023 он объявил о завершении спортивной карьеры, в том числе из-за того, что хотел проводить больше времени со своей семьёй и дочерями.

«Во время тура Stars on Ice я понял, что снова катаюсь на высоком уровне, и это подтолкнуло меня к решению вернуться. Я много работал, восстановил свои прыжки и вновь обрёл желание тренироваться. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать сильнее, чем когда уходил из спорта, и завоевать место в олимпийской сборной», – приводит слова Мессинга Skate Canada.

Спортсмен родился на Аляске и начинал выступления за США, но наибольших успехов добился в составе сборной Канады.

Мессинг участвовал в двух зимних Олимпиадах и пяти чемпионатах мира. На его счету серебро чемпионата четырёх континентов — 2023 и два попадания на подиум на этапах Гран-при. Популярность Мессинга во многом связана с яркими выступлениями на льду, а не с результатами.