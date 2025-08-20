Скидки
«Он отказывается от соски, потому что ему лучше грудь». Трусова — о первых днях жизни сына

Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, с какими особенностями столкнулась во время первых проведённых недель дома с сыном. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Решила поделиться тем, что реально оказалось полезным в первые недели с малышом. Наш опыт с одеждой, кроваткой, сосками, подгузниками и уходом – и, кажется, я готова к своему первому «мамскому» рекомендательному посту. Скоро будет! А пока расскажите, какие находки были у вас? Особенно для малышей – очень интересно. Нам рекомендовали пока что не сильно много ему давать соску, потому что может отказаться от груди. Но он отказывается от соски, потому что ему лучше грудь. Скоро соберу подборку того, что нам пригодилось, ждите пост», – написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

