Александра Трусова продала свои коньки с ОИ-2022 за 330 тыс. рублей на аукционе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) продала свои коньки с Игр на аукционе. Согласно информации на сайте Fansdream, пользователь Denis...is… приобрёл заветную вещь за 330 тыс. рублей. Именно в этих коньках Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, став первой женщиной в мире, кому это удалось. Для победителя Александра также оставила памятный автограф. Также сообщается, что все деньги пойдут на благотворительность.

Фото: fansdream.ru

Фото: fansdream.ru

«Коньки Edea Piano Shock Absorbing, размер 250, с лезвиями Matrix Freestyle 9 1/4. Использовались Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесён автограф», — написано на сайте Fansdream.

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.