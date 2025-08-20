Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная продолжает кататься на льду на последних месяцах беременности

Алёна Косторная продолжает кататься на льду на последних месяцах беременности
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, опубликовала новое видео, в котором показала, что всё ещё продолжает кататься на льду. Сейчас Алёна находится на последних месяцах беременности и готовится к рождению первенца.

«Ещё могу», — написала Косторная, добавив умиляющийся эмодзи.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

Материалы по теме
«Зай, не трясись так, а то родишь прям на льду». Косторная — самая бесстрашная мама?
«Зай, не трясись так, а то родишь прям на льду». Косторная — самая бесстрашная мама?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android