Алёна Косторная продолжает кататься на льду на последних месяцах беременности

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, опубликовала новое видео, в котором показала, что всё ещё продолжает кататься на льду. Сейчас Алёна находится на последних месяцах беременности и готовится к рождению первенца.

«Ещё могу», — написала Косторная, добавив умиляющийся эмодзи.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.