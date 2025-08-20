Софья Самоделкина рассказала о первой медали в сезоне, полученной на Cranberry Cup

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от выступления на первом старте в сезоне. На позапрошлой неделе фигуристка появилась на турнире серии «Челленджер» Cranberry Cup, где заняла итоговое второе место, уступив лишь вице-чемпионке мира американке Изабо Левито.

«Хороший получился турнир, яркий и классный. В первую очередь, я довольна тем, как быстро смогла настроиться и собраться физически. Мы ведь решили ехать в Бостон в самый последний момент: я готовились открыть сезон в октябре в Казахстане, на мемориале Дениса Тена.

Идея выступить на Cranberry Cup принадлежит Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну]. Я сначала немного опешила, потому что мне казалось, что я не готова — ещё же август. А потом поняла, что раз мой тренер уверен, что я смогу достойно прокатать, то почему я сама в себя не верю? Так что я очень, очень ему благодарна — и не только за совместную работу, а за эту веру в меня. Так что психологически к турниру я была готова — страха не было, а вот за физическую форму немного переживала. Короткую программу я успела до старта прокатать целиком всего пять раз, произвольную — немногим больше.

Я впервые за последние несколько лет вновь почувствовала эту искру: когда стоишь на пьедестале с медалью и понимаешь, что ты её заслужила своей работой. Медаль сейчас висит прямо напротив моей кровати, я каждое утро на неё смотрю и улыбаюсь. Это хорошие воспоминания», — сказала Самоделкина.

До 2024 года Самоделкина выступала за сборную России, спортсменка тренировалась в СШОР ЦСКА, а затем в академии «Ангелы Плющенко». В 2024 году фигуристка получила релиз от ФФККР и стала выступать за сборную Казахстана. Сейчас фигуристка тренируется у Рафаэля Арутюняна в Калифорнии, США.