Татьяна Тарасова: не верю, что Трусова может вернуться в профессиональный спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) вернуться в профессиональный спорт после рождения ребёнка. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Сможет ли Александра быстро восстановиться и набрать форму? Не знаю, посмотрим. Не верю, что она может вернуться в профессиональный спорт», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

