Фигурное катание

«Очень мощная личность. Никого идеального не бывает». Роднина — об отношении к Сталину

«Очень мощная личность. Никого идеального не бывает». Роднина — об отношении к Сталину
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала о своём отношении к одному из самых известных исторических личностей в истории России — Иосифу Сталину.

«Когда я пошла в школу, это был отец всех народов. После 1961 года начали везде снимать его портреты и бюсты. У нас просто резко континентальный климат был, поэтому такая категоричность. Сегодня нам коммунисты что-то рассказывают, но ведь они сами же его и убрали.

Несомненно, он очень мощная личность, но никого идеального не бывает. Были не только большие победы, но и большие разочарования и ошибки. Можно вспомнить о Великой Отечественной и прогрессе в строительстве страны.

Безусловно, отношение к людям было достаточно жёстким, но ведь не он же по каждому вопросу принимал решения. Страна просто шла тем путём, который никогда не проходила. Это естественный процесс», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее депутат Госдумы объяснила, почему многие её соотечественники до сих пор ностальгируют по СССР, а также рассказала, в чём видны улучшения жизни в России по сравнению с СССР.

