Фигурное катание

«Лидер перестал быть техничнее». Кагановская и Некрасов — об очереди в танцах на льду

«Лидер перестал быть техничнее». Кагановская и Некрасов — об очереди в танцах на льду
Победители финала Гран-при России — 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов высказались об «очереди» в танцах на льду.

Максим. А её никогда и не было.

Василиса. Мне кажется, её всё же нет. Сейчас говорят — «очередь ломается». А почему? Возможно, лидер перестал быть техничнее, артистичнее и так далее. И появились другие пары, которые стали выделяться. А все воспринимают это как слом очереди. Нет, это просто пришло другое поколение, остальные пары стали сильнее, много работали, поставили классные программы. Всё в конечном итоге зависит от этого, а не от того, как где-то принято, — приводит слова фигуристов «РИА Новости Спорт».

Кагановская и Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. В минувшем сезоне фигуристы, которые встали в пару осенью 2023 года, полноценно дебютировали на российских соревнованиях: стали четвёртыми на чемпионате России, дважды забрали серебро на этапах Гран-при России и выиграли финал серии (в отсутствие лидеров — Ивана Букина и Александры Степановой).

