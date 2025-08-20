Скидки
«Ну и пусть. Придурок». Тарасова — об украинце Колеснике, перешедшем в сборную США

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об украинском фигуристе Вадиме Колеснике, выступающем за США в танцах на льду в паре с Эмилеа Зингас. Ранее он сообщил, что получил американский паспорт.

«То есть теперь он будет выступать за США? Ну и пусть. Может, у него это получится лучше, чем обсуждать нас. У нас он может только учиться, а выступать — никак. Придурок», — приводит слова Тарасовой ВсёПроСпорт.

Ранее Колесник осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить российским фигуристам участвовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Известно, что Россию в нейтральном статусе будут представлять Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Комментарии
