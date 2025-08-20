Скидки
На 84-м году жизни скончался спортивный врач Виктор Аниканов

Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о смерти спортивного врача Виктора Аниканова в возрасте 83 лет. С 1988 по 2021 годы он работал с национальной сборной по фигурному катанию.

«Виктора Ивановича будет помнить не одно поколение фигуристов. На глазах Аниканова прошла вся новейшая история российского фигурного катания. Он был врачём от бога, прекрасным диагностом, специалистом и человеком, одно присутствие которого рядом со спортсменами давало силы и надежду, что всё будет хорошо», — написано в сообщении пресс-службы ФФКР.

Аниканов также в разные годы работал с национальной сборной по конькобежному спорту (1971–1976, 1980–1989 годы) и футболу (1976–1980).

Комментарии
