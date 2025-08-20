Определились соперники Аделии Петросян на квалификационном турнире в Пекине

Появились заявочные листы квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в период с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). В том числе стали известны соперники Аделии Петросян, которые выступят вместе с ней в женском одиночном разряде.

Напомним, основные квоты на Олимпиаду были разыграны на прошедшем в Бостоне чемпионате мира. Таким образом, главные иностранные спортсмены в Пекине не выступят. Из фигуристок, которые могут навязать борьбу Петросян, отдельно стоит выделить чемпионку Европы Луну Хендрикс, пропускавшую предыдущий сезон из-за травмы ноги, а также ещё одну победительницу европейского первенства, экс-россиянку Анастасию Губанову, представляющую Грузию.

Отметим, что в списке значится ещё одна россиянка — Алина Горбачёва. Она является запасной.

С полным списком спортсменов, заявленных на квалификационный турнир, можно ознакомиться ниже.