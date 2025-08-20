Определились соперники Петра Гуменника на квалификационном турнире в Пекине

Появились заявочные листы квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в период с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). В том числе стали известны соперники Петра Гуменника, которые выступят вместе с ним в мужском одиночном разряде.

Напомним, основные квоты на Олимпиаду были разыграны на прошедшем в Бостоне чемпионате мира. Таким образом, главные иностранные спортсмены в Пекине не выступят. Из фигуристов, которые будут бороться с Гуменником за высокие места, можно выделить следующие имена: француз Франсуа Пито, экс-россияне Генрих Гартунг (Германия), Григорий Рештенко (Чехия), Семён Данильянц (Армения).

Отметим, что в списке значится ещё один россиянин — Владислав Дикиджи. Он является запасным.

С полным списком спортсменов, заявленных на квалификационный турнир, можно ознакомиться ниже.

Фото: ISU

Фото: ISU