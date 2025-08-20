Появились заявочные листы турнира в Пекине в танцах на льду и парах, где не будет россиян

Появились заявочные листы квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в период с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай) в танцах на льду и в парном разряде. Напомним, там не выступят российские фигуристы, так как Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и Александре Степановой/Ивану Букину не дали нейтральный статус.

Напомним, основные квоты на Олимпиаду были разыграны на прошедшем в Бостоне чемпионате мира. Таким образом, главные иностранные спортсмены в Пекине не выступят. В парном катании отдельно стоит выделить экс-россиян Карину Акопову и Никиту Рахманина, которые представляют Армению, а также олимпийских чемпионов китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые заявлены запасными в сборной Китая. Ранее сообщалось, что пара планировала выступить на Олимпийских играх. После появилась информация, что они не будут выходить в сезон из-за недостаточной подготовки партнёра.

В танцах на льду на турнир от сборной Грузии заявлена новообразованная пара Мария Казакова и Владислав Касинский. Кроме того, там выступят бронзовые призёры чемпионата Европы литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрюлевичус, которым не хватило до автоматического попадания на Олимпиаду 0.1 балла на чемпионате мира в Бостоне.

С полным списком спортсменов, заявленных на квалификационный турнир, можно ознакомиться ниже.

Фото: ISU