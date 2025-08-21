Открыта продажа на контрольные прокаты сборной России сезона-2025/2026

Началась продажа билетов на контрольные прокаты сборной России наступающего олимпийского сезона-2025/2026. Традиционно главное мероприятие сентября каждого года пройдёт на выходных с 27 по 28 сентября в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Согласно сайту Kassir.ru, где можно приобрести билеты, ценник на 27 сентября варьируется от 300 до 3500, а 28 сентября — от 500 до 4000.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.