Валиева — об университете: спортсмену нужно образование. Ко мне относятся доброжелательно

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о получении образования в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ), где фигуристка закончила первый курс.

— Для любого спортсмена нужно всё-таки иметь профессию тренера и, конечно же, образование. И МГУСиТ мне безумно понравился, очень доброжелательно ко мне относятся, хорошие преподаватели и, конечно же, прекрасная атмосфера.

— Когда у спортсмена уже все свои достижения, большинство завоёвано медалей – потом что?

— Потом нужно не жить только спортивной карьерой, а заботиться о будущем тоже, — приводит слова Валиевой teamkvalieva,vk.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.