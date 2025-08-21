Валиева — о тренерстве: пока не завершаю профессиональную карьеру, чтобы были ученики

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева ответила, видит ли себя тренером в будущем. По словам спортсменки, она не может ответить на этот вопрос, так как всё ещё не завершила карьеру спортсменки.

– Ты видишь себя как тренера?

– В данный момент да. Но, конечно же, что будет через пять-шесть лет – я ещё не знаю. Но эта деятельность мне очень откликается.

– У тебя уже есть какие-то молодые ученицы? Фанатки, понятно, – это вся страна. А именно ученицы, которые говорят: вот Камила Валиева, я хочу пробиться сквозь эту очередь и попасть именно к тебе как к тренеру?

– Ну, я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие-то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И как раз мы уже будем с точностью работать над этим, – приводит слова Валиевой teamkvalieva.vk.