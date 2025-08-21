Трусова — о возвращении на лёд после беременности: переживаю, что что-то пойдёт не так

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) высказалась о возвращении на лёд после рождения ребёнка. 6 августа у фигуристки и её мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Я больше переживаю просто потому, что таких ситуаций у меня ещё не было в жизни. Я и болела, и со сломанной ногой каталась — всё это было, и это не страшно, потому что я знала — если не болит, значит, всё нормально. Здесь же намного страшнее, потому что в целом я чувствую себя хорошо, но при этом нужно минимум месяц-полтора выдержать. Конечно, переживаю, что что-то может пойти не так, хотя самочувствие хорошее.

19 августа была третья тренировка, и с каждым разом я чувствую себя намного лучше и увереннее на льду. Вначале немного «кидало» на пятки и носки, потому что давно не каталась — такого перерыва ещё не было. Уже чувствую себя гораздо увереннее, но всё равно катаюсь по 20 минут, чтобы ничего не произошло. В среду было две недели, и мне сказали, что после этого срока можно понемногу наращивать нагрузку. Но полностью вернуть нагрузки можно только через шесть-восемь недель», — приводит слова Трусовой ТАСС.