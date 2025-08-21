Кагановская — о хейте: хотела доказать, что не на помойке себя нашла и со мной так нельзя

Двукратная победительница финала Гран-при России в танцах на льду Василиса Кагановская, ныне выступающая в паре с Максимом Некрасовым, рассказала, как она переживает свою популярность в соцсетях и когда она впервые столкнулась с хейтом. По словам спортсменки, сначала её сильно обижали все плохие высказывания фанатов о ней, но с возрастом она решила не обращать на них внимания.

«Первый период узнаваемости пришёлся на детский «Ледниковый», когда я была ещё совсем маленькой. И то, что тогда было, помогло мне лучше подготовиться к ненависти в интернете. Потому что когда ты в 12 лет открываешь комментарии и читаешь про себя такое… Ты и слов-то таких ещё не знаешь, значения не понимаешь! Ранний всплеск этой активности помог мне быстрее прийти к мысли, что хейт – он был, есть и будет. Я на 100% уверена, что он никогда не уйдёт. С этим нужно просто смириться. Потому что, как ты ни старайся, изменить ты можешь лишь своё отношение к происходящему – и больше ничего.

В одно время – лет в 14-15, в переходный период – я хотела отвечать вообще на любой хейт. «Вы мне тут написали – я щас вам такое отвечу, какого фига вы такое пишете, вы не имеете права!» Было какое-то уязвлённое чувство справедливости – почему они могут, а я нет? Хотела всем доказать, что я не на помойке себя нашла, что со мной так нельзя. Но потом это совершенно сошло на нет. Мне стало лень. Появилось намного больше дел, и совсем пропало желание тратить на это жизненную энергию. Поняла, что просто не хватает времени – иначе мне придётся весь день проводить у телефона.

Очень часто пишут, дескать, стал популярным – забыл поклонников! Но на самом деле это и правда тяжело. Одно дело, когда тебе пишут 10 человек, – тут я не понимаю, как можно не ответить всем и не уделить внимание. А когда переваливает за границу тысячи – здесь уже просто не получается, как бы ты ни хотел. В сутках всего 24 часа, а я ещё и поспать хочу», – приводит слова Кагановской «РИА Новости Спорт».