Фигурное катание

«Глупость какая». Тарасова резко ответила Романцеву на слова про футболистов и фигуристов

«Глупость какая». Тарасова резко ответила Романцеву на слова про футболистов и фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила бывшему главному тренеру московского «Спартака» Олегу Романцеву на слова про футболистов и фигуристов. Ранее Романцев раскритиковал многих игроков российских команд, заявив, что, если они кривляются и валяются на поле, им надо идти в фигурное катание, где это практикуют.

«Глупость какая‑то. Глупость. Я не видела, чтобы кто‑то валялся и морщился. Наши спортсмены — очень терпеливый народ», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.

