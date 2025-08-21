Скидки
Косторная — о контрольных прокатах юниорских пар: нам уже не терпится испытать эти эмоции

Косторная — о контрольных прокатах юниорских пар: нам уже не терпится испытать эти эмоции
Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании со своим мужем Георгием Куницей, высказалась о юниорских контрольных прокатах среди спортивных пар, которые проходят с 20 по 21 сентября в Новогорске. Сейчас Алёна находится на последних месяцах беременности и готовится к рождению первенца.

«Смотрели прокаты и вспоминали свои выступления в прошлом году. Уже не терпится испытать эти эмоции вновь», – написала Косторная на личной странице в социальных сетях.

В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.

