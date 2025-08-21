Игнатов — о совмещении тренировок и воспитании сына: было бы больше времени в сутках

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 Макар Игнатов высказался о совмещении тренировок на профессиональном уровне и воспитания маленького сына. 6 августа у фигуриста и его жены Александры Трусовой (Игнатовой) родился сын Михаил.

«Как совмещаю тренировки и воспитание сына? В целом нормально. Если бы чуть-чуть больше времени было в сутках, чтобы поспать побольше, а так – нормально. Сейчас возвращаюсь в тренировочный режим, потому что успел немного поболеть. В какой-то момент подготовка к сезону хорошо складывалась, потом – похуже. Но сейчас снова начинается новый виток.

Что из опыта в спорте может помочь в воспитании ребёнка? Терпение. Это конкретно мне поможет. А что может помочь самому ребёнку? Наверное, любовь к спорту, к движению. Если говорить о каких-то чертах характера, которые формируются благодаря спорту, то это благодаря самому спорту, а не благодаря нам. Посмотрим, как будет», — приводит слова Игнатова ТАСС.

За год в жизни Макара Игнатова произошло много событий. Он женился на Александре Трусовой в августе 2024 года, сделав предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.