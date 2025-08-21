Экс-тренер Петросян рассказал, чем Аделия выделялась в детстве на тренировках

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), рассказал, чем фигуристка Аделия Петросян выделялась на тренировках.

– Выделялась ли Аделия чем-то на тренировках?

– С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание… Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны со словами «Посмотрите, так?»

Во-вторых, у неё всегда был боевой характер, она очень требовательна к себе и к тому, что она делает. Работа с ней была всегда очень интересная и динамичная.

В-третьих, это безусловное доверие к специалистам, с которыми она работала. Она пробовала новые заходы, специальные упражнения, не пытаясь сказать, что ей неудобно или что она не хочет – просто шла и делала, даже если не получается, ведь понимала: если тренер даёт задание, то оно для чего-то нужно (улыбается). С Аделией было очень приятно работать всей нашей команде, — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Шемет в 2015-2018 годах работал вторым тренером в команде Ирины Страховой в этой же школе. Алексей является одним из первых тренеров двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.