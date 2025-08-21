Скидки
Экс-тренер Петросян: после победы на чемпионате России в Челябинске написал поздравление

Комментарии

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), рассказал, удаётся ли ему поддерживать связь со своей известной ученицей Аделией Петросян после того, как она перешла к Этери Тутберидзе.

«Не могу сказать, что мы поддерживаем связь, но я всегда с удовольствием её встречаю на соревнованиях, Аделия была приглашённым гостем на турнире памяти Ирины Борисовны. После победы на чемпионате России в Челябинске я написал поздравление в СМС-сообщении и сказал, что горд за неё. В ответ получил: «Алексей, спасибо огромное! От вас особенно приятно», – сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Аделия Петросян перешла в группу Этери Тутберидзе в 2022 году.

Комментарии
