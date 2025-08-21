«Понимали, что нужно развиваться дальше». Экс-тренер Петросян — о её переходе к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), поделился мнением о том, почему Аделии Петросян пришлось перейти в группу Этери Тутберидзе.
– На чём закончилось ваше сотрудничество с Аделией? Продолжили ли вы следить за её успехами, когда она перешла в другую группу и вышла на взрослый уровень?
– Аделия покинула группу на первом спортивном разряде, владея всем набором тройных и каскадами 3-3. Мы понимали, что ей нужно развиваться дальше, на тот момент она была сильнейшей спортсменкой школы. Поэтому я очень рад её успехам и результатам, – сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Напомним, Аделия Петросян перешла в группу Этери Тутберидзе в 2022 году.