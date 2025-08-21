Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мама Аделии всегда верила в неё». Экс-тренер Петросян – о роли мамы в карьере фигуристки

«Мама Аделии всегда верила в неё». Экс-тренер Петросян – о роли мамы в карьере фигуристки
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), рассказал о влиянии родителей на карьеру фигуристки Аделии Петросян.

– Какую роль в тренировочном процессе играли родители?
– В принципе, в фигурном катании важен тандем «тренер – спортсмен – родитель». Полина, мама Аделии, всегда поддерживала свою дочь и верила в неё, никогда не вмешивалась в тренировочный процесс, но всегда старалась помочь. На неё можно было положиться, если ты попросишь обратить на что-то внимание дома, это обязательно будет отработано, — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Шемет в 2015-2018 годах работал вторым тренером в команде Ирины Страховой в этой же школе. Алексей является одним из первых тренеров двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.

Материалы по теме
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Эксклюзив
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android