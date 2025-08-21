«Мама Аделии всегда верила в неё». Экс-тренер Петросян – о роли мамы в карьере фигуристки

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), рассказал о влиянии родителей на карьеру фигуристки Аделии Петросян.

– Какую роль в тренировочном процессе играли родители?

– В принципе, в фигурном катании важен тандем «тренер – спортсмен – родитель». Полина, мама Аделии, всегда поддерживала свою дочь и верила в неё, никогда не вмешивалась в тренировочный процесс, но всегда старалась помочь. На неё можно было положиться, если ты попросишь обратить на что-то внимание дома, это обязательно будет отработано, — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Шемет в 2015-2018 годах работал вторым тренером в команде Ирины Страховой в этой же школе. Алексей является одним из первых тренеров двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.