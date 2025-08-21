Скидки
Экс-тренер Петросян о работе с Ириной Страховой: дети с замиранием дыхания её слушали

Экс-тренер Петросян о работе с Ириной Страховой: дети с замиранием дыхания её слушали
Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), поделился воспоминаниями о работе с тренером Ириной Страховой, у которой ранее тренировалась фигуристка Аделия Петросян.

«Ирина Борисовна была строгим требовательным тренером. Для неё всегда были важны классическая база фигурного катания и эстетика этого спорта, но при этом она всегда могла найти нестандартные пути для того, чтобы объяснить ребёнку ту или иную задачу. Дети всегда с замиранием дыхания её слушали, ведь она горела и жила фигурным катанием. Высоко профессиональный тренер с большим добрым сердцем и железной дисциплиной… Для меня она – пример, на который стоит равняться», – сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ирина Страхова скончалась в 2022 году на 76-м году жизни. Она была первым тренером фигуристок Элизабет Турсынбаевой, Карины Акоповой, Аделии Петросян.

