Экс-тренер Петросян вспомнил, с кем Аделия каталась в одной группе до ухода к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), рассказал, с какими фигуристами каталась Аделия Петросян до своего ухода в группу Этери Тутберидзе.

– Была ли сильная конкуренция в группе? Возможно, кто-то ещё из того набора ярко себя проявил?

– Конкуренция была скорее не в рамках группы, а в рамках школы, фигуристки того же возраста тренировались, например, у Натальи Петровны Дубинской. Были девочки, за которыми стоило тянуться, такие как Анастасия Шаботова и Камила Валиева. В одной группе с Аделией занимались Карина Акопова, которая катается в парах сейчас, Михаил Могилен, он тренируется в Канаде, – сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Аделия Петросян перешла в группу Этери Тутберидзе в 2022 году.