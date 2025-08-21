Экс-тренер Петросян высказался о перспективах фигуристки в олимпийском сезоне

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), высказался о перспективах фигуристки Аделии Петросян в олимпийском сезоне.

– Как бы вы могли оценить перспективы Аделии в наступающем сезоне?

– Я не буду оценивать или прогнозировать перспективы на сезон, пусть этим займутся другие. Я просто знаю – она сможет, — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Шемет в 2015-2018 годах работал вторым тренером в команде Ирины Страховой в этой же школе. Алексей является одним из первых тренеров двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.