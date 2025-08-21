Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-тренер Петросян высказался о перспективах фигуристки в олимпийском сезоне

Экс-тренер Петросян высказался о перспективах фигуристки в олимпийском сезоне
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Алексей Шемет, работающий в отделении «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках (ранее носила название СШОР «Москвич»), высказался о перспективах фигуристки Аделии Петросян в олимпийском сезоне.

– Как бы вы могли оценить перспективы Аделии в наступающем сезоне?
– Я не буду оценивать или прогнозировать перспективы на сезон, пусть этим займутся другие. Я просто знаю – она сможет, — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Шемет в 2015-2018 годах работал вторым тренером в команде Ирины Страховой в этой же школе. Алексей является одним из первых тренеров двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.

Материалы по теме
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Эксклюзив
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android