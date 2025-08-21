Скидки
Чайковская: контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекин, уже прошли. Ранее сообщалось, что они могут пройти в закрытом формате в августе.

«Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. Все ли в порядке? С ребятами всё хорошо», – приводит слова Чайковской Sport24.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

