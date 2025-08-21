Худайбердиева — о работе ФФККР: мы же не сетевой общепит, наша задача – развивать спорт

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о том, чем занимается Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). По её словам, некоторые думают, что её сотрудники отдыхают и нецелесообразно расходуют деньги, но на самом деле они занимаются очень серьёзными вещами, которые скрыты для публики.

«Я понимаю, вы все думаете, что федерация пьет джус прямо в бассейне 24/7 и зарплату получает на ваши налоги, но… Мы же не сетевой общепит или торговая марка, наша задача – создавать спорт и развивать его, а не печатать деньги. В контексте помощи спортсменам и обеспечивания всеми нуждами это копейки, которые никто при делении на всех фигуристов не почувствует, а сил и ресурса затрачено будет уйма», – написала Худайбердиева на личной странице в социальных сетях.

В это межсезонье стало известно, что Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

После Елизавета начала работать в ФФККР в качестве старшего тренера юниорской сборной России по фигурному катанию.