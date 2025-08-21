Петросян оставит старые программы для квалификационного турнира на ОИ — источник

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян планирует оставить две программы с прошлых сезонов для квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в Пекине, сообщает «РИА Новости Спорт».

Фигуристка планирует показать короткую программу сезона-2023/2024 под песню Майкла Джексона и произвольную программу «Танго» из прошлого сезона-2024/2025. При этом не исключено, что по ходу сезона Петросян поставят новые программы.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.