Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян оставит старые программы для квалификационного турнира на ОИ — источник

Петросян оставит старые программы для квалификационного турнира на ОИ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян планирует оставить две программы с прошлых сезонов для квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в Пекине, сообщает «РИА Новости Спорт».

Фигуристка планирует показать короткую программу сезона-2023/2024 под песню Майкла Джексона и произвольную программу «Танго» из прошлого сезона-2024/2025. При этом не исключено, что по ходу сезона Петросян поставят новые программы.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

Материалы по теме
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Эксклюзив
Какой была Аделия Петросян до группы Тутберидзе? Рассказывает один из её первых тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android