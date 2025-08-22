Гуменник: сейчас я нахожусь в очень хорошей форме. Всё сделал раньше, чем обычно

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о своей подготовке к квалификационному турниру к Олимпийским играм — 2026, который пройдёт в Пекине.

«Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру. Пришлось мне отдыхать в апреле. С середины апреля я уже начал входить в форму. Я вхожу не супербыстро в неё, поэтому где-то к началу мая я распрыгался. Уже в начале мая поставил программы, хотя обычно я этим занимаюсь на месяц позже. Поэтому сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Всё сделал немножко раньше, чем обычно», – приводит слова Гуменника «Сириус».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.