Тарасова — о прокатах: смотрели Гуменника в Петербурге, Петросян ещё никто не видел

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что присутствовала на контрольных прокатах участников олимпийского отбора. Правда, по её словам, они проходили в Санкт-Петербурге и на них участвовал только двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник.

«Смотрели Гуменника в Санкт-Петербурге. А её [Петросян] ещё никто не смотрел. Гуменник в нормальной форме. А у Аделии, конечно, ещё будут прокаты, к ней кто-то пойдёт», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.